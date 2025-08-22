Grave incidente sull’A30: 38enne napoletano in codice rosso

Momenti di paura sull’autostrada A30, in direzione sud, all’altezza dello svincolo Nocera-Pagani. Un’auto guidata da un 38enne originario di Napoli si è scontrata violentemente con un mezzo pesante.

L’impatto è stato devastante e l’uomo è rimasto intrappolato tra le lamiere della sua vettura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarno, che hanno provveduto a estrarlo dall’abitacolo con attrezzature di soccorso.

Una volta liberato, il conducente è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni restano gravi.

Il traffico lungo il tratto autostradale ha subito forti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.