Nocera Inferiore. Aggressione a un autista durante servizio sostitutivo ferroviario

Per motivi di viabilità, un automobilista ha inseguito l’autobus, lo ha bloccato a un semaforo e ha colpito con violenza la porta del mezzo, minacciando il conducente e spaventando i passeggeri.

Il 20 agosto, a Nocera Inferiore, un autista della società Leonetti & Gallucci è stato aggredito mentre svolgeva un servizio sostitutivo ferroviario sulla tratta Napoli–Salerno.

Per motivi di viabilità, un automobilista ha inseguito l’autobus, lo ha bloccato a un semaforo e ha colpito con violenza la porta del mezzo, minacciando il conducente e spaventando i passeggeri.

L’episodio ha causato l’interruzione del servizio, con conseguenti disagi per gli utenti e danni per l’azienda.

La Filt Cgil ha espresso piena solidarietà al lavoratore e ai viaggiatori coinvolti, sottolineando la necessità di garantire maggiore sicurezza sui mezzi e lungo le tratte più esposte, attraverso controlli più capillari e risposte tempestive alle richieste di aiuto.

Il sindacato ha inoltre ribadito la richiesta di una convocazione con il Prefetto di Salerno per riaprire un tavolo di confronto finalizzato all’adozione di misure concrete a tutela dei lavoratori e della collettività.