Palinuro, turista colpito da tre arresti cardiaci salvato dai soccorsi

Momenti di paura a Palinuro, dove un turista sessantenne è stato rianimato dopo tre arresti cardiaci grazie al tempestivo intervento dei sanitari e al coordinamento con l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

L’uomo si è accasciato all’improvviso e sul posto è immediatamente giunta un’ambulanza della Croce Gialla di Camerota. Decisivo l’intervento della dottoressa Arianna Catino, medico della guardia medica turistica, che ha effettuato tre defibrillazioni riuscendo a stabilizzare il paziente.

Successivamente, il turista è stato trasferito al “San Luca”, dove i medici del reparto di Emodinamica lo hanno sottoposto a un intervento salvavita.