Parto ad altissimo rischio al Moscati: mamma e bimbo salvi grazie a un intervento innovativo

Una gravidanza complessa, trasformata in una sfida clinica superata con successo grazie a una perfetta sinergia multidisciplinare. È la storia di una donna di 35 anni della provincia di Salerno che, per la sua seconda gravidanza complicata da placenta previa centrale con sospetto accretismo placentare, ha scelto di affidarsi all’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino.

Si tratta di una delle condizioni più insidiose in ostetricia, con altissimo rischio di emorragia e di isterectomia. Ma l’équipe di Ostetricia e Ginecologia diretta da Mario Ardovino, insieme ai radiologi interventisti guidati da Giulio Lombardi, ha adottato una tecnica avanzata praticata solo in pochi centri italiani: un taglio cesareo a 36 settimane associato all’occlusione temporanea delle arterie ipogastriche mediante catetere a palloncino.

L’intervento, reso possibile anche grazie alla professionalità degli anestesisti e al supporto costante della Neonatologia diretta da Sabino Moschella, ha permesso di ridurre i rischi e preservare la fertilità della paziente.

«Radiologia Interventistica e Ginecologia – ha spiegato Ardovino – hanno coniugato entusiasmo, innovazione e rigore clinico, offrendo alla donna la possibilità di una nuova maternità senza compromettere la sua salute».

La mamma e il piccolo, nati senza complicazioni, sono ancora ricoverati ma prossimi alle dimissioni. «Questo caso – ha commentato il direttore generale Germano Perito – è un esempio concreto di come al Moscati si affrontino con competenza e determinazione anche le sfide più complesse. Un vero successo di squadra»