Rapina a una 13enne ad Angri: la denuncia di un cittadino sui social

ANGRI – Paura in città dopo un grave episodio che ha visto coinvolta una minorenne. Un cittadino di Angri ha diffuso un video sui social per denunciare la rapina subita da sua cugina, una ragazzina di appena 13 anni, minacciata con un coltello e derubata di 20 euro.

Secondo quanto raccontato, l’aggressione sarebbe avvenuta nei pressi di un distributore di bevande della zona. «Ieri hanno rapinato con un coltello una bambina di 13 anni. Questa bambina, manca farlo apposta, è mia cugina», afferma l’uomo nel filmato.

L’autore del gesto sarebbe un individuo già noto in città e, secondo chi ha lanciato l’appello, “probabilmente con problemi mentali”. L’uomo lo descrive come una presenza pericolosa che si muoverebbe tra Angri e zone limitrofe.

Il cittadino, visibilmente scosso, ha invitato la popolazione a prestare attenzione e a condividere il suo appello: «Vi chiedo di far girare questo video anche se non siete di Angri, perché è un soggetto molto, ma molto pericoloso».

L’episodio ha destato forte preoccupazione nella comunità locale, mentre si attendono conferme ufficiali dalle forze dell’ordine circa l’identificazione e il fermo del presunto responsabile.