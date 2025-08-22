Regionali in Campania, Carfagna: “Pronta a riflettere su una candidatura, ma ora sostengo Cirielli”

Carfagna invita a non dare troppo peso ai sondaggi individuali: “Le regionali non sono una gara tra centometristi ma una partita di squadra. Contano le liste, le intese, i programmi e il raccordo con gli eletti del territorio”.

“Ho detto e confermo che se il centrodestra mi chiedesse un impegno personale e diretto ci rifletterei. Per il momento ribadisco il mio sostegno alla candidatura del viceministro Cirielli”. Lo afferma la segretaria di Noi Moderati, Mara Carfagna, in un’intervista.

La dirigente sottolinea la necessità di prendersi tempo per definire squadra e programma, decisivi per il futuro della Campania. A suo avviso, la vittoria sarà di chi saprà stringere alleanze con l’area riformista e moderata: “Non riesco a immaginare sindaci e consiglieri centristi impegnati a sostenere la scelta populista ed estremista del Pd”.

Quanto alla sfida elettorale, Carfagna ritiene la Campania “assolutamente contendibile” e non esclude sorprese: “Il ciclo di Vincenzo De Luca è finito. Non credo che i cittadini vogliano tenerlo come governatore-ombra, il ruolo che avrà se vince la sinistra”.