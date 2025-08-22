Sant’Antonio Abate, nuova vita per la palestra dell’I.C. “E. Forzati”: in arrivo spogliatoi e servizi rinnovati

Il sindaco Ilaria Abagnale ha annunciato l’avvio dei lavori di rifacimento completo degli spogliatoi e dei servizi igienici, con un intervento che interesserà demolizioni, ricostruzioni, impianti, pavimentazioni e infissi.

Prosegue il percorso di riqualificazione delle strutture sportive a Sant’Antonio Abate. Dopo il Palatenda, il blocco servizi, il campetto multisport del Parco della Gentilezza, il nuovo campo da tennis e le palestre della scuola “De Curtis” e dell’istituto di via Buonconsiglio, è ora la volta della palestra annessa all’Istituto Comprensivo “E. Forzati”.

Il sindaco Ilaria Abagnale ha annunciato l’avvio dei lavori di rifacimento completo degli spogliatoi e dei servizi igienici, con un intervento che interesserà demolizioni, ricostruzioni, impianti, pavimentazioni e infissi. L’obiettivo è restituire agli studenti una struttura moderna, funzionale e colorata, in linea con la filosofia di rigenerazione urbana portata avanti dall’amministrazione.

I lavori previsti

Il progetto prevede la realizzazione di:

3 nuovi spogliatoi con bagni ,

1 bagno per disabili con doccia ,

2 locali deposito.

I lavori saranno effettuati con tecniche leggere e poco invasive, in modo da ridurre al minimo i disagi per le attività scolastiche e sportive che si svolgono quotidianamente nella palestra.

Un piano organico per lo sport

“Questa riqualificazione – ha spiegato il sindaco Abagnale – rientra in un disegno più ampio che mira a rimettere mano a tutte le strutture sportive del territorio, per renderle finalmente all’altezza delle esigenze sia degli studenti che dei professionisti. I nostri giovani devono avere luoghi degni del loro desiderio di crescere sportivamente, spazi funzionali ma anche allegri, capaci di trasmettere energia e positività”.