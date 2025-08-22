Sant’Antonio Abate, nuovi interventi di riqualificazione al Cimitero comunale

Il Comune di Sant’Antonio Abate ha annunciato l’avvio di nuovi lavori di riqualificazione al Cimitero comunale, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, accessibilità e decoro di un luogo particolarmente caro alla cittadinanza.

Il sindaco Abagnale: “Rispetto per i luoghi di riposo, rispetto per la comunità”

A darne notizia è stata il sindaco, Ilaria Abagnale, che questa mattina ha condiviso un aggiornamento sui prossimi interventi. Mentre gli operatori comunali sono già al lavoro per la cura delle aiuole e per garantire un ingresso accogliente, l’Amministrazione ha appaltato due opere significative che partiranno a breve:

Il completamento della muratura perimetrale nella zona alta , quella oggetto di ampliamento.

La sistemazione della pavimentazione davanti al grande nicchiario, oggi difficile da percorrere soprattutto per gli anziani e per chi ha bisogno di maggiore stabilità.

“Entrambi gli interventi – ha spiegato il sindaco – fanno parte del grande gruppo di lavori attesi dalla comunità e necessari per la nostra Amministrazione, che tiene anche, e soprattutto, ai luoghi di riposo. Avere rispetto per chi non c’è più è il nostro modo per mostrare rispetto anche verso chi vi si reca per ricordarli, in spazi e luoghi che ci si aspetta siano dignitosi.”

Il progetto rientra nella visione di “#LaForzaGentile”, lo slogan con cui l’Amministrazione Abagnale intende coniugare concretezza e attenzione ai bisogni della comunità.

Il sindaco ha infine assicurato che i cittadini saranno costantemente informati sull’avanzamento dei lavori: “Lavoreremo sodo nei prossimi mesi per consegnarvi un Cimitero visibilmente migliorato, un luogo di raccoglimento e memoria reso più sicuro e decoroso.”