Sfruttamento di migranti, 21 imputati in Campania: accuse di tratta e violenze

Ventuno persone, residenti in diverse province campane, sono imputate con l’accusa di sfruttamento dell’immigrazione clandestina e associazione a delinquere nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore, come riportato da Il Mattino.

Secondo gli inquirenti, uomini e donne provenienti da Russia, Ucraina, Romania e Polonia, una volta giunti in Italia, venivano prelevati e condotti in un’abitazione di via Porta Romana a Nocera Superiore. Qui veniva loro imposto un pagamento compreso tra 200 e 500 euro, tramite un’agenzia di collocamento ritenuta fittizia.

Le indagini, svolte dai carabinieri di Avellino e dalla polizia di Nocera, hanno documentato come i migranti fossero poi impiegati come muratori, operai, colf e badanti. Alcune giovani donne, invece, venivano costrette a prestazioni sessuali o ad attività di intrattenimento. Le vittime, convinte di ottenere un lavoro regolare, venivano in realtà cedute per somme comprese tra i 400 e i 500 euro.

L’inchiesta ha inoltre ricostruito un episodio di violenza sessuale nei confronti di una donna tenuta segregata per giorni. Il giro d’affari sarebbe stato gestito nell’Agro nocerino da un pregiudicato e in Irpinia da un commerciante. I fatti contestati risalgono al 2003 e riguardano anche altre zone d’Italia.

Il processo riprenderà a marzo con l’audizione degli ultimi testimoni.