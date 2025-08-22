Torre del Greco, nasce il “cane di quartiere”: il Comune avvia un progetto per la tutela dei randagi

Un passo importante verso la tutela degli animali e la convivenza civile tra cittadini e randagi. A Torre del Greco prende ufficialmente il via il progetto del “cane di quartiere”, istituito con un’ordinanza firmata dal sindaco Luigi Mennella.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’associazione animalista “Gli angeli randagi del Vesuvio Onlus”, con il supporto del servizio veterinario dell’ASL Napoli 3 Sud.

Come funziona il progetto

Secondo quanto stabilito dal provvedimento, i cani randagi individuati insieme all’associazione saranno segnalati dalla polizia municipale, che richiederà l’intervento dell’ASL.

Il servizio veterinario provvederà quindi a:

cattura e identificazione tramite microchip,

trasferimento al canile sanitario per la sterilizzazione chirurgica ,

accertamento delle condizioni di idoneità, come assenza di precedenti aggressioni, compatibilità con la vita in strada e buona capacità di sopravvivenza.

Gli animali, una volta sterilizzati e tatuati per certificare l’intervento, saranno reimmessi sul territorio comunale, preferibilmente nello stesso punto del prelievo o, se non idoneo, in altra area idonea.

Il ruolo delle associazioni

I cani reimmessi saranno ufficialmente registrati come “cani di quartiere”, con relativa scheda clinica. La cura quotidiana e l’accudimento saranno affidati all’associazione animalista, che garantirà supporto e attenzione.

“Si tratta di un provvedimento che trasmette un nobile segnale di civiltà – ha dichiarato l’assessore al benessere animale Laura Vitiello – utile a fronteggiare il randagismo e a incentivare la convivenza tra i cittadini e i nostri amici a quattro zampe. L’ASL effettuerà valutazioni accurate per garantire la sicurezza e, dopo la microchippatura e la sterilizzazione, i cani potranno tornare sul territorio sotto la protezione delle associazioni di volontariato”.