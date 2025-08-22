Video intimi rubati a Stefano De Martino: indagini delle procure di Roma e Tempio Pausania

La segnalazione era arrivata da un follower, che aveva riconosciuto De Martino dai tatuaggi. Il giorno successivo, mentre si trovava in vacanza in Costa Smeralda, il conduttore si è recato con la fidanzata al commissariato di Porto Cervo per sporgere denuncia, nel tentativo di bloccare la circolazione dei filmati.

Il 9 agosto Stefano De Martino ha ricevuto un messaggio inquietante: “Sul web girano video intimi di te con la tua fidanzata”. In quel momento il conduttore tv ha capito che la sua privacy era stata violata. Qualcuno era riuscito ad accedere al sistema di videosorveglianza dell’abitazione romana della sua compagna, diffondendo online le registrazioni private.

La segnalazione era arrivata da un follower, che aveva riconosciuto De Martino dai tatuaggi. Il giorno successivo, mentre si trovava in vacanza in Costa Smeralda, il conduttore si è recato con la fidanzata al commissariato di Porto Cervo per sporgere denuncia, nel tentativo di bloccare la circolazione dei filmati. Ma i video, ribattezzati “La casa di De Martino” su alcuni siti a luci rosse, si erano già diffusi rapidamente su diverse piattaforme e chat di messaggistica.

Grazie all’intervento del Garante della Privacy, i contenuti sono stati oscurati, sebbene alcuni utenti li avessero già scaricati e condivisi. Il 14 agosto, le due vittime – assistite dagli avvocati Lorenzo Contrada e Angelo e Sergio Pisani – hanno presentato una nuova denuncia all’autorità giudiziaria.

Sul caso stanno lavorando due procure: quella di Roma, per accesso abusivo a sistema informatico, e quella di Tempio Pausania, per diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite. Le indagini, affidate alla Polizia Postale, sono partite con il sequestro del vecchio impianto di videosorveglianza installato nella casa della ragazza, con l’obiettivo di risalire a chi ha sottratto i file.

Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi: dall’azione di un gruppo di hacker a un tentativo di estorsione, fino al possibile coinvolgimento di un tecnico infedele che conosceva il sistema. Intanto, gli avvocati di De Martino hanno consegnato agli investigatori screenshot con i nomi – in alcuni casi ben visibili – degli utenti che hanno diffuso il materiale nelle chat.

Il Garante ha sottolineato che l’urgenza era quella di fermare la diffusione, ma identificare chi per primo ha pubblicato i video “non sarà facile”.