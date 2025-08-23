A Pagani nasce la sede FeNAILP. Delegato Santino Ruggiero

La nuova sede FeNAILP a Pagani

La Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti (FeNAILP) della Provincia di Salerno ha attivato una nuova sede a Pagani, in via Taurano 13. L’iniziativa nasce per rappresentare e tutelare gli interessi di commercianti, artigiani, operatori del turismo e dei servizi, offrendo loro supporto concreto e consulenza qualificata.

La nomina di Santino Ruggiero

A guidare la sede di Pagani è stato nominato delegato Santino Ruggiero, imprenditore del territorio. “Sono onorato di poter far parte della famiglia dell’associazione presieduta da Sabato Pecoraro, ben organizzata e dotata di tutti i servizi, soprattutto in un momento tanto delicato come quello che stiamo vivendo. La sede di Pagani rappresenta un saldo riferimento per le aziende dell’intera cittadina dell’Agro e non solo, spesso dimenticate, e sono certo potrà supportare questa fase di rilancio economico con ottimi risultati”, ha dichiarato Ruggiero.

Approfondimenti su www.sestante.tv

Il ruolo dell’associazione nel territorio

La sede si propone come centro di servizi per le imprese, offrendo assistenza su formazione, incentivi e agevolazioni, consulenze personalizzate per migliorare la competitività. “La nascita di questa sede rappresenta un passo significativo per il nostro territorio – ha sottolineato il presidente provinciale Sabato Pecoraro –. L’obiettivo è avvicinare le associazioni agli imprenditori, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide del mercato e valorizzare il tessuto economico locale. Impegno, trasparenza e legalità sono le parole chiave della nostra azione”.

Angri, corsa elettorale a fari spenti: i nomi in “griglia”