Baselice, proseguono senza sosta le ricerche dell’anziano scomparso: in campo anche il Soccorso Alpino della Campania

Sono in corso a Baselice (BN) le complesse operazioni di ricerca dell’uomo di 70 anni scomparso dallo scorso lunedì 11 agosto.
Su attivazione della Prefettura di Benevento, anche il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) è stato coinvolto, secondo quanto previsto dal Piano provinciale per le persone scomparse.
A partire da giovedì 21 agosto, le squadre specializzate del CNSAS stanno intervenendo in supporto alle attività già avviate, concentrando gli sforzi nelle aree più impervie del territorio.
I tecnici del Soccorso Alpino hanno suddiviso la zona in settori operativi, esaminando in dettaglio i punti di difficile accesso non ancora ispezionati nei giorni precedenti.
L’intervento si svolge in stretta collaborazione con Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Carabinieri, unità della Protezione Civile e numerosi volontari locali.
Nonostante il massiccio dispiegamento di risorse, al momento non sono ancora emerse tracce utili al ritrovamento dell’anziano.
Le attività proseguiranno nelle prossime ore e giornate, con aggiornamenti ufficiali a seguire.