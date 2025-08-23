Baselice, proseguono senza sosta le ricerche dell’anziano scomparso: in campo anche il Soccorso Alpino della Campania

Attivati dalla Prefettura di Benevento, i tecnici del CNSAS Campania perlustrano le zone più impervie. Operazioni congiunte con forze dell’ordine e volontari.

JeanFranck Parlati
Sono in corso a Baselice (BN) le complesse operazioni di ricerca dell’uomo di 70 anni scomparso dallo scorso lunedì 11 agosto.

Su attivazione della Prefettura di Benevento, anche il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) è stato coinvolto, secondo quanto previsto dal Piano provinciale per le persone scomparse.

A partire da giovedì 21 agosto, le squadre specializzate del CNSAS stanno intervenendo in supporto alle attività già avviate, concentrando gli sforzi nelle aree più impervie del territorio.

I tecnici del Soccorso Alpino hanno suddiviso la zona in settori operativi, esaminando in dettaglio i punti di difficile accesso non ancora ispezionati nei giorni precedenti.

L’intervento si svolge in stretta collaborazione con Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Carabinieri, unità della Protezione Civile e numerosi volontari locali.

Nonostante il massiccio dispiegamento di risorse, al momento non sono ancora emerse tracce utili al ritrovamento dell’anziano.

Le attività proseguiranno nelle prossime ore e giornate, con aggiornamenti ufficiali a seguire.

