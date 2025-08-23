Bologna, bambina smarrita in stazione: mamma e papà sul treno per Napoli

La piccola, che non era riuscita a salire sul treno Frecciarossa diretto a Napoli insieme ai genitori, è rimasta impietrita accanto al convoglio ormai partito.

Attimi di paura questa mattina alla stazione di Bologna, ma la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi. Intorno alle 8.00, il personale di sicurezza di Ferrovie dello Stato Italiane ha notato una bambina di dieci anni sola e in evidente stato di smarrimento sul marciapiede del binario 18.

La piccola, che non era riuscita a salire sul treno Frecciarossa diretto a Napoli insieme ai genitori, è rimasta impietrita accanto al convoglio ormai partito. In lacrime, ha spiegato agli agenti di aver perso di vista la famiglia.

Dopo essere stata rassicurata dal personale di sicurezza, è stata accompagnata al presidio della Polizia Ferroviaria. Nel frattempo, tramite i macchinisti, i genitori — saliti a bordo convinti che la figlia fosse con loro — sono stati informati dell’accaduto. Solo dopo la partenza si erano accorti della sua assenza.

La coppia, presa dal panico, è scesa alla stazione di Firenze per poi tornare indietro a Bologna, dove la famiglia ha potuto riabbracciarsi.