Campania: evade dai domiciliari per una cena di sushi: arrestata 46enne

Aveva organizzato una serata in un ristorante giapponese, ma la cena è stata interrotta dai carabinieri.

Da
Redazione
-

Aveva organizzato una serata in un ristorante giapponese, ma la cena è stata interrotta dai carabinieri. Una 46enne, sottoposta alla detenzione domiciliare, è stata sorpresa durante un controllo lungo la Circumvallazione Esterna di Qualiano. Alla guida dell’auto c’era un uomo che, ignaro della situazione, ha spiegato ai militari che stavano andando a mangiare sushi a Giugliano. La donna ha cercato di correggerlo, sostenendo che fossero diretti a Castel Volturno per recuperare il figlio, ma è stata riconosciuta e fermata. Per lei è scattato l’arresto con l’accusa di evasione.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore