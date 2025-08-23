Campania: evade dai domiciliari per una cena di sushi: arrestata 46enne

Aveva organizzato una serata in un ristorante giapponese, ma la cena è stata interrotta dai carabinieri.

Aveva organizzato una serata in un ristorante giapponese, ma la cena è stata interrotta dai carabinieri. Una 46enne, sottoposta alla detenzione domiciliare, è stata sorpresa durante un controllo lungo la Circumvallazione Esterna di Qualiano. Alla guida dell’auto c’era un uomo che, ignaro della situazione, ha spiegato ai militari che stavano andando a mangiare sushi a Giugliano. La donna ha cercato di correggerlo, sostenendo che fossero diretti a Castel Volturno per recuperare il figlio, ma è stata riconosciuta e fermata. Per lei è scattato l’arresto con l’accusa di evasione.