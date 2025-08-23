Controlli a tappeto tra Napoli e Torre del Greco: blitz dei Carabinieri nei locali, sequestri e sanzioni

Operazioni congiunte del NAS e del NIL nei luoghi simbolo della movida estiva: sequestrati alimenti non tracciati, rilevate gravi carenze igieniche e lavoratori non in regola. Oltre 7.500 euro di sanzioni.

Sicurezza alimentare e tutela della salute pubblica: i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli intensificano i controlli nei locali e nelle attività della movida estiva.

Le ispezioni più recenti hanno interessato Torre del Greco e i Quartieri Spagnoli, due aree ad alta affluenza turistica e gastronomica.

A Torre del Greco, i militari della compagnia locale insieme al NAS hanno concentrato l’attenzione sulla vendita ambulante di alimenti.

A finire sotto la lente d’ingrandimento una paninoteca del litorale torrese, dove sono state riscontrate gravi carenze igieniche e irregolarità nella tracciabilità dei prodotti alimentari.

Il risultato: 20 chili di alimenti sequestrati e sanzioni amministrative per un totale di 3.000 euro.

Non è andata meglio a una venditrice ambulante di trippa, anch’essa sanzionata per gravi inadempienze igienico-sanitarie e per la mancata applicazione delle procedure obbligatorie di autocontrollo secondo il protocollo HACCP. Per lei una sanzione di 2.000 euro.

A Napoli città, invece, i controlli si sono concentrati nei Quartieri Spagnoli. Qui, una ristoratrice è stata sanzionata con una multa da 2.500 euro per aver impiegato personale privo di visita medica per l’idoneità lavorativa, come previsto dalla normativa sulla sorveglianza sanitaria.

Inoltre, è emersa la mancata formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’intervento, condotto dai Carabinieri della Compagnia Napoli Centro con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL), rientra in una più ampia strategia di controllo a tutela dei consumatori e dei lavoratori, soprattutto in un periodo – quello estivo – in cui l’afflusso turistico può far passare in secondo piano il rispetto delle regole.