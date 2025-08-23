Frana a Vico Equense, crolla un costone a picco sul mare: nessun ferito

Attimi di forte apprensione questa mattina lungo la costa della Penisola Sorrentina, dove un costone di roccia è franato improvvisamente a Punta Scutolo, tra i comuni di Meta e Vico Equense.

Il crollo, avvenuto intorno all’ora di pranzo, ha provocato il cedimento di un ampio tratto di falesia, riversando in mare detriti e polveri visibili anche a distanza è da quando evidenzia rainews.it.

Alcuni bagnanti presenti nella vicina spiaggia di Marina di Seiano hanno ripreso la scena con i cellulari: il boato, seguito da una nube di fumo e dal fragore delle rocce in mare, ha generato momenti di panico tra i presenti.

Fortunatamente non si registrano feriti, né risultano coinvolte imbarcazioni, nonostante l’area sia spesso frequentata da diportisti.

A evitare conseguenze più gravi è stata la posizione isolata del tratto interessato dalla frana, privo di edifici e stabilimenti balneari.

Sul posto è prontamente intervenuta una motovedetta della Guardia Costiera per accertare la situazione e delimitare l’area.

Lo smottamento, con ogni probabilità, è stato favorito dalle intense precipitazioni degli ultimi giorni, che hanno ulteriormente compromesso la tenuta di un’area già classificata come ad elevato rischio idrogeologico.

L’episodio riaccende i riflettori sulla fragilità del territorio costiero campano, dove fenomeni di erosione e instabilità dei versanti rappresentano una minaccia crescente, soprattutto in contesti turistici ad alta frequentazione come la Penisola Sorrentina.