Ischia, blitz dei Carabinieri: trucco per eludere la ZTL, furti e violazioni nei B&B. Tre denunce in poche ore

Aveva escogitato un trucco tanto semplice quanto illecito per aggirare i controlli delle zone a traffico limitato (ZTL): una giovane ischitana di 24 anni ha trasformato artigianalmente una “E” in una “F” sulla propria targa, applicando una striscia di nastro isolante bianco.
Il tentativo di frode, però, non è sfuggito ai Carabinieri della Compagnia di Ischia, che l’hanno denunciata per uso di targa contraffatta e falsità materiale.
Nel corso degli stessi controlli, i militari hanno fermato anche un uomo di 30 anni – incensurato – che portava con sé un coltello nascosto nello zaino.
Fermato nei pressi del porto commerciale proprio il giorno del suo compleanno, è stato denunciato per porto abusivo di arma bianca.
Non si fermano qui le attività delle forze dell’ordine: un cittadino albanese di 46 anni è stato sorpreso mentre travasava benzina dai serbatoi di alcuni scooter parcheggiati, riempiendo bottiglie di plastica.
Per lui è scattata la denuncia per furto aggravato.
Nel mirino anche le strutture ricettive dell’isola: a Casamicciola, due gestori di case vacanza sono stati denunciati per non aver comunicato all’autorità di pubblica sicurezza le generalità degli ospiti, violando la normativa vigente sull’accoglienza turistica.
Le operazioni rientrano in un più ampio piano di controllo del territorio finalizzato alla sicurezza, alla legalità e alla prevenzione delle attività illecite durante la stagione estiva.