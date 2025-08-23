Montecorvino Rovella, fermato l’ex compagno di Tina Sgarbini: “Ho fatto una cavolata”

Dopo ore di ricerche serrate, i carabinieri hanno rintracciato e bloccato Christian Persico, 36 anni, ritenuto il principale indiziato per l’omicidio di Assunta “Tina” Sgarbini, la 47enne trovata senza vita questa mattina nella sua abitazione di Montecorvino Rovella.

L’uomo, resosi irreperibile subito dopo la tragedia, è stato individuato nella zona di San Pietro e fermato con evidenti segni sul volto. La notizia della cattura è stata confermata dal sindaco Martino D’Onofrio. Le operazioni di ricerca hanno coinvolto carabinieri, altre forze di polizia e un elicottero che ha sorvolato l’area per l’intera giornata.

Il corpo della donna era stato scoperto al primo piano di un edificio nel centro cittadino dai familiari di Persico, che hanno immediatamente allertato i militari. Secondo una prima ricostruzione, Tina sarebbe stata uccisa dall’ex compagno al culmine di un’ennesima lite: l’uomo da tempo le chiedeva insistentemente di ricucire il rapporto, terminato di recente.

Persico, prima di fuggire, aveva lasciato una lettera alla madre in cui scriveva di aver commesso una “cavolata”. La Procura di Salerno coordina ora le indagini.

La vittima lascia tre figli, di 24, 21 e 17 anni, nati da una precedente relazione. La comunità di Montecorvino Rovella, circa 12mila abitanti a trenta chilometri da Salerno, è sconvolta dalla tragedia.

«Ci stringiamo intorno alla famiglia di Tina – ha dichiarato il sindaco –. Tutti la conoscevano così, anche se all’anagrafe era registrata come Assunta. Ci lascia una madre di tre ragazzi».