Ossessione, minacce e revenge porn: arrestato 38enne nel Casertano

Dopo mesi di persecuzioni e abusi, l’ex compagna lo denuncia. Aveva pubblicato online immagini intime accompagnate da minacce. I Carabinieri lo fermano a Macerata Campania.

È finito in manette un uomo di 38 anni residente a Macerata Campania, accusato di atti persecutori e diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito ai danni della sua ex compagna.

La vicenda, segnata da gravi episodi di violenza fisica e psicologica, è emersa grazie al coraggio della donna che, ormai esasperata e impaurita, si è rivolta ai Carabinieri della Stazione di Calvi Risorta.

La denuncia ha fatto emergere un quadro allarmante: minacce di morte, maltrattamenti, umiliazioni pubbliche e un’escalation di aggressività culminata nella pubblicazione online di fotografie intime della vittima.

Le immagini, caricate su una nota piattaforma social, erano accompagnate da messaggi minatori e denigratori, volti a colpirne la dignità e a esercitare un controllo ossessivo anche a distanza.

La donna ha riferito di aver subito, negli ultimi tre mesi, continue vessazioni per futili motivi, in un clima di terrore crescente.

In un episodio, l’ex compagno le avrebbe sottratto e distrutto il telefono cellulare al termine di un litigio. In un altro, accecato dalla gelosia, avrebbe bruciato alcuni indumenti che lei aveva lasciato nella sua abitazione.

Il fatto più inquietante risale a luglio, quando la vittima è stata rinchiusa in una stanza e costretta a dormire sul pavimento.

La sera prima della denuncia, l’uomo si era presentato sotto casa della ex, inviandole messaggi vocali contenenti gravi minacce di morte.

La donna, in lacrime, ha consegnato gli audio ai militari, documentando così la condizione di pericolo imminente in cui si trovava.

Grazie alla prontezza dell’intervento, i Carabinieri hanno localizzato il 38enne presso la sua abitazione e lo hanno condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il caso riporta al centro dell’attenzione la necessità di agire tempestivamente contro ogni forma di violenza e controllo nelle relazioni, affinché episodi come questo non si trasformino in tragedie annunciate.