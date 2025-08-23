Porta Capuana, blitz dei Carabinieri tra bar e take-away: scattano sospensioni e maxi-multe

Controlli congiunti tra militari e ASL: 6 lavoratori in nero, gravi carenze igienico-sanitarie e un rider segnalato per droga

Mattinata di controlli serrati nell’area di Porta Capuana, dove le forze dell’ordine hanno passato al setaccio diverse attività di ristorazione.

A condurre l’operazione i Carabinieri della Compagnia Stella, affiancati dal Reggimento Campania, dal Nucleo Radiomobile e da personale specializzato dell’ASL.

L’intervento rientra nel più ampio piano di verifiche finalizzate alla tutela della sicurezza alimentare e al contrasto del lavoro irregolare.

Bar chiuso per carenze igieniche e lavoratori in nero

Il primo provvedimento è scattato per un bar in Calata Ponte di Casanova, dove i militari hanno riscontrato gravi irregolarità igienico-sanitarie e la presenza di due lavoratori non regolarmente assunti.

L’attività è stata sospesa immediatamente, e il titolare sanzionato per un importo superiore a 8.000 euro.

Take-away cinese multato: 4 lavoratori senza contratto

Nel mirino anche un locale di cucina cinese specializzato in take-away. Anche qui, violazioni della normativa HACCP e in materia di lavoro subordinato. Sono quattro i lavoratori in nero identificati nel corso del blitz.

Il conto delle sanzioni ammonta a 5.880 euro.

Segnalato un rider: marijuana in tasca

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno fermato anche un rider di una nota piattaforma di delivery. Durante la perquisizione è stata trovata in suo possesso una bustina contenente marijuana. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

L’operazione rientra in una serie di interventi mirati a garantire standard minimi di legalità e sicurezza in un settore, quello della ristorazione, troppo spesso colpito da abusi e inosservanze sistematiche.