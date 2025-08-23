Sanità in crisi in provincia di Salerno: il Nursind lancia la proposta di due ASL per una risposta più efficace

Frammentazione territoriale, carenze strutturali, disuguaglianze nell’accesso alle cure e un sistema sanitario messo a dura prova dall’incremento demografico stagionale: è in questo contesto che si inserisce la proposta del Nursind Salerno di istituire due ASL distinte nella provincia, sostenendo l’iniziativa recentemente avanzata dal gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Vallo della Lucania.

«La provincia di Salerno – dichiara Biagio Tomasco, segretario generale del Nursind provinciale – è caratterizzata da specificità logistiche, demografiche e morfologiche tali da rendere inadeguato l’attuale modello organizzativo, basato su un’unica ASL per l’intero territorio».

Secondo il sindacato, la modifica dell’articolo 2 della legge regionale 16/2008, che oggi prevede una sola azienda sanitaria per provincia, sarebbe lo strumento legislativo più efficace per dare una risposta concreta a un sistema sempre più in affanno. La proposta di suddivisione contempla la creazione di una ASL Salerno Nord, che comprenderebbe l’area urbana e periurbana del capoluogo, l’Agro Nocerino-Sarnese e la Piana del Sele, e una ASL Salerno Sud, con competenza su Cilento, Vallo di Diano, Alburni, Golfo di Policastro ed Eboli.

Tomasco non usa mezzi termini:

«Il Sud della provincia è stato sistematicamente trascurato. La chiusura di presidi di eccellenza e le difficoltà viarie compromettono l’efficacia delle reti sanitarie tempo-dipendenti. Inoltre, l’aumento della mortalità, in particolare oncologica, unito allo spopolamento e al calo delle nascite, rende il quadro ancora più allarmante».

Altro nodo cruciale è rappresentato dall’impatto turistico nei mesi estivi:

«La popolazione può triplicare, raggiungendo picchi di 1,5 milioni di persone, di cui un terzo stranieri. Questo sovraccarico stagionale mette ulteriormente sotto pressione una sanità già fragile e insufficiente anche in condizioni ordinarie».

Il Nursind lancia quindi un appello all’unità:

«Accogliamo positivamente la proposta del Movimento 5 Stelle – continua Tomasco – ma è fondamentale che tutte le forze politiche, sociali e associative convergano su un progetto comune. Solo così si potrà garantire una sanità equa e realmente vicina ai bisogni del territorio».

Il sindacato si dice pronto a svolgere un ruolo attivo e propositivo nel percorso di confronto istituzionale:

«Siamo disponibili a partecipare a una conferenza dei servizi per contribuire alla redazione di un documento unitario. È tempo di dare voce alle comunità e restituire dignità alla sanità salernitana», conclude Tomasco.