Durante un controllo in un lido di Marina di Cantone, in Costiera sorrentina, i carabinieri hanno sorpreso due persone prive di permesso di soggiorno mentre lavoravano nella struttura. Dalle verifiche della compagnia di Sorrento è emerso che l’amministratore unico della società aveva impiegato un uomo e una donna di origini marocchine con retribuzioni irregolari e in condizioni di sfruttamento. L’imprenditore è stato denunciato per sfruttamento del lavoro e sanzionato per oltre 37mila euro.
Sorrento, scoperti due lavoratori senza permesso in un lido: imprenditore denunciato
