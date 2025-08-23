Tentata evasione “sushi-style”: cena mancata e manette per una 46enne ai domiciliari

Una tranquilla serata tra sushi e luci soffuse si è trasformata in un siparietto dai risvolti giudiziari per una 46enne di Qualiano, già sottoposta agli arresti domiciliari.
L’episodio è avvenuto lungo la Circumvallazione Esterna, dove i Carabinieri della locale stazione erano impegnati in un posto di controllo.
Poco dopo la mezzanotte, un SUV rallenta in prossimità della pattuglia. Nulla di anomalo, almeno all’apparenza: il traffico è regolare, la zona scarsamente illuminata. Ma un dettaglio non sfugge all’occhio attento dei militari: la passeggera del veicolo, una donna, tenta goffamente di coprirsi il volto con le mani, proprio mentre il lampeggiante blu rivela la sua identità.
I carabinieri la riconoscono immediatamente: si tratta di una donna sottoposta alla detenzione domiciliare.
Scatta il controllo. Alla guida dell’auto, un uomo visibilmente sorpreso, che dichiara candidamente di essere diretto a Giugliano per una cena a base di sushi.
Una frase che non ha nemmeno il tempo di concludere: la passeggera lo interrompe di scatto, stringendogli il braccio e correggendo il tiro con un maldestro tentativo di scusa. «Stavamo andando a prendere mio figlio a Castel Volturno», dice con un sorriso.
I Carabinieri, però, chiariscono subito la situazione: per la 46enne non c’è alcuna autorizzazione a lasciare la propria abitazione.
L’uomo, incredulo, afferma di ignorare totalmente lo stato detentivo della donna.
La serata si chiude con un epilogo ben diverso da quello previsto: niente ristorante, ma un arresto per evasione.
La donna è stata condotta in caserma ed è ora in attesa di comparire davanti all’Autorità Giudiziaria.