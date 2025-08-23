Tragedia a Montecorvino Rovella: donna trovata morta in casa, si indaga per femminicidio

Assunta “Tina” Sgarbini, 47 anni e madre di tre figli, è stata rinvenuta senza vita nella sua abitazione. I carabinieri cercano il compagno, irreperibile da ore. La comunità è sotto shock.

Potrebbe trattarsi dell’ennesimo caso di femminicidio quello avvenuto questa mattina nella frazione Votraci, dove una donna di 47 anni, Assunta Sgarbini, conosciuta da tutti come Tina, è stata trovata priva di vita nella sua abitazione.

A fare la tragica scoperta sono stati i carabinieri, allertati dai parenti del compagno della donna, preoccupati per l’impossibilità di contattare la coppia.

Il corpo della donna giaceva sul pavimento. Secondo le prime informazioni trapelate dalle fonti investigative, la vittima sarebbe stata strangolata.

I militari dell’Arma hanno immediatamente avviato le indagini e sono alla ricerca del compagno 36enne, attualmente irreperibile.

La vittima, madre di tre figli – uno dei quali di 24 anni, nato da una precedente relazione – era molto conosciuta nella comunità. Lo sconcerto è palpabile tra i cittadini e le istituzioni locali.

“Se si trattasse di un femminicidio, ci troviamo di fronte a un gesto brutale che condanniamo con fermezza,” ha dichiarato il sindaco Martino D’Onofrio, accorso sul posto. “Tina era una madre, una donna conosciuta e rispettata. Non avevamo mai ricevuto segnalazioni di conflitti o episodi di violenza da parte della coppia. La notizia ci ha profondamente turbati.”

Mentre proseguono gli accertamenti sul caso, l’ipotesi investigativa resta quella di un femminicidio, in attesa della conferma ufficiale dagli inquirenti. L’intera comunità si stringe ora nel dolore, in attesa che venga fatta piena luce su questa drammatica vicenda.

Fonte Ansa