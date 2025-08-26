Acqua e futuro, il Consorzio di Bonifica ridisegna l’agricoltura (video)

Il nuovo impianto irriguo a Cava de’ Tirreni, inaugurato dal Consorzio di Bonifica, rafforza l’agricoltura locale con una visione sostenibile.

Tiziana Zurro
Un impianto strategico per il territorio

Nel 2024 il Consorzio di Bonifica Integrale del Comprensorio Sarno ha inaugurato un nuovo impianto di trasformazione irrigua del bacino di Cava de’ Tirreni. Si tratta del primo lotto realizzato nel distretto Santa Lucia, in località Caselle, frazione Sant’Anna. Un intervento che il presidente Mario Rosario D’Angelo ha definito “fondamentale” per il futuro del territorio.

Numeri e prospettive

Un’opera che porta con sé numeri importanti e che si colloca come tassello decisivo all’interno dell’ecosistema locale, contribuendo a rafforzarne l’equilibrio e le prospettive di sviluppo.

Un sistema che guarda avanti

Grazie all’impegno del Consorzio, si sta delineando un sistema moderno ed efficiente, capace di supportare concretamente l’agricoltura del comprensorio e di garantire nuove opportunità di crescita per il comparto produttivo del territorio.

