Acqua e futuro, il Consorzio di Bonifica ridisegna l’agricoltura (video)

Un impianto strategico per il territorio
Nel 2024 il Consorzio di Bonifica Integrale del Comprensorio Sarno ha inaugurato un nuovo impianto di trasformazione irrigua del bacino di Cava de’ Tirreni. Si tratta del primo lotto realizzato nel distretto Santa Lucia, in località Caselle, frazione Sant’Anna. Un intervento che il presidente Mario Rosario D’Angelo ha definito “fondamentale” per il futuro del territorio.
Numeri e prospettive
Un’opera che porta con sé numeri importanti e che si colloca come tassello decisivo all’interno dell’ecosistema locale, contribuendo a rafforzarne l’equilibrio e le prospettive di sviluppo.
Un sistema che guarda avanti
Grazie all’impegno del Consorzio, si sta delineando un sistema moderno ed efficiente, capace di supportare concretamente l’agricoltura del comprensorio e di garantire nuove opportunità di crescita per il comparto produttivo del territorio.
