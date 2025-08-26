Angri, viabilità modificata il 29 agosto per la processione di San Giovanni Battista

Dalle 18:00 alle 21:00 scattano deviazioni per le linee bus: interessate le vie centrali e il trasporto pubblico locale

In occasione della tradizionale processione liturgica in memoria del martirio di San Giovanni Battista, il Comune di Angri ha emesso l’Ordinanza n. 252/2025 con cui si istituisce il divieto temporaneo di transito in alcune strade del centro cittadino nella giornata di venerdì 29 agosto 2025, dalle ore 18:00 alle ore 21:00, o comunque fino al termine della manifestazione religiosa.

Modifiche alla viabilità e deviazioni del trasporto pubblico:

Linee 4, 74, 75 e 83 (direzione Pompei/Castellammare/Napoli):

Le corse eviteranno il centro cittadino. Una volta raggiunto l’incrocio tra via Adriana e via Matteotti, i bus proseguiranno su via Dei Goti fino all’intersezione con via Papa Giovanni XXIII, per poi riprendere il tracciato ordinario.

Linea 50 (direzione Pompei):

Percorso deviato su via Papa Giovanni XXIII, per poi tornare al regolare itinerario all’altezza di via Crocifisso.

Le modifiche sono state disposte per garantire sicurezza e ordine pubblico durante l’evento, che coinvolge un’ampia partecipazione cittadina e ricopre particolare rilievo nel calendario religioso della comunità angrese.