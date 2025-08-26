Navigazione pericolosa a Capri: fioccano le multe. Intensificati i controlli dei Carabinieri in mare e a terra

I Carabinieri della Compagnia di Sorrento, in sinergia con i militari della stazione di Capri, hanno intensificato nelle ultime ore i controlli lungo il tratto costiero dell’isola azzurra, concentrandosi in particolare sulla sicurezza in mare e sul rispetto delle normative vigenti in materia di navigazione.
- Nel corso delle operazioni sono state elevate 17 sanzioni amministrative, per un ammontare complessivo di oltre 4.000 euro.
- Quindici delle infrazioni hanno riguardato l’ancoraggio o la navigazione in aree interdette, troppo vicine alla costa, mettendo così a rischio l’incolumità sia dei diportisti che dei bagnanti.
- Altre due violazioni hanno interessato condotte pericolose in mare: imbarcazioni sorprese a velocità superiori ai 10 nodi o in assetto planante, in zone dove tali manovre sono espressamente vietate.
- Parallelamente, l’attività di controllo si è estesa anche sulla terraferma. Numerosi i motociclisti fermati privi di casco, mentre due persone sono state segnalate alla Prefettura per il consumo di sostanze stupefacenti.
Le operazioni di monitoraggio da parte delle forze dell’ordine proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza sia in mare che nelle aree urbane dell’isola.