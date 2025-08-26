Nocera Inferiore. Giovani dimenticati, Forum solo sulla carta

A Nocera Inferiore il Forum dei Giovani mai istituito. D’Alessandro denuncia l’amministrazione De Maio: “Promesse disattese, giovani ignorati, servono risposte immediate”

L’attacco politico

Giovani dimenticati dall’amministrazione De Maio. Il Forum resta solo una previsione sulla carta”. Con queste parole il consigliere comunale di Nocera Inferiore, Giovanni D’Alessandro, lancia un duro atto d’accusa contro la giunta guidata dal sindaco.

Secondo l’esponente di Nocera al Centro/Nocera in Azione, la promessa dei “5 passi” che avrebbe dovuto riportare la città “al centro dell’Agro” si è trasformata in una “delusione cocente per le nuove generazioni”.

Il nodo Forum

Sono passati tre anni dall’insediamento e ancora non è stata avviata la procedura per il Forum dei Giovani – afferma D’Alessandro –. Non si tratta di una semplice dimenticanza burocratica, ma del sintomo evidente di una politica che non ascolta i giovani**”.

Il consigliere ricorda come il Forum rappresenti “uno strumento vitale per dare voce ai ragazzi”, toccando temi cruciali come lavoro, spazi di aggregazione, mobilità, sicurezza, cultura e politiche sociali. “Non è un adempimento formale, ma un dovere verso chi rappresenta il futuro della nostra comunità”.

Accuse alla gestione politica

La mancata istituzione del Forum è una scelta politica, non un caso. È il segno di un’amministrazione che continua a gestire il potere alla vecchia maniera – denuncia D’Alessandro –. Invece di coinvolgere i giovani, si preferisce distinguere tra amici e non-amici, elettori e non-elettori**”.

Parole dure, che evidenziano “una mancanza di coraggio e di visione da parte di chi avrebbe dovuto costruire ponti con le nuove generazioni”.

L’interrogazione consiliare

Il gruppo consiliare di Nocera al Centro/Nocera in Azione annuncia battaglia: “Chiediamo con forza di porre fine a questa inerzia inaccettabile e di avviare subito i passaggi per la costituzione del Forum”.

Il consigliere conclude annunciando un atto formale: “Presenteremo un’interrogazione consiliare. Vogliamo risposte concrete, non chiacchiere. I giovani meritano di essere protagonisti del dibattito pubblico”.

