Primark assume in Campania: posti a Marcianise e Salerno con stipendi fino a 2.500€

Primark continua la sua espansione in Italia e avvia nuove selezioni di personale in Campania, con assunzioni presso lo store del Centro Campania di Marcianise e quello di Salerno.

Primark continua la sua espansione in Italia e avvia nuove selezioni di personale in Campania, con assunzioni presso lo store del Centro Campania di Marcianise e quello di Salerno.

Le posizioni aperte riguardano:

Addetti/e alle Vendite : passione per la moda, capacità comunicative e attitudine organizzativa. Non è indispensabile esperienza, ma costituisce titolo preferenziale. Opportunità aperta anche a categorie protette.

Department Manager : gestione di un reparto con circa 15 collaboratori. Richiesti almeno due anni di esperienza e disponibilità alla mobilità nazionale (con possibilità di scelta tra Area Nord e Centro-Sud).

Team Manager: guida e formazione di un team di almeno 10 persone. Necessaria esperienza di almeno un anno in ruoli manageriali nel retail o nella GDO.

L’azienda offre contratti part-time e full-time, benefit come sconti sui prodotti, possibilità di crescita professionale in Italia e all’estero e, per i profili manageriali, stipendi fino a 44.000€ lordi annui (circa 2.500€ al mese), oltre a contributi per affitto e trasferimento.

Le candidature sono disponibili sul sito ufficiale di Primark nella sezione Carriere.