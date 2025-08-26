Regionali in Campania, Aliberti attacca De Luca: “La Campania non può digerire una pianta di Fico”

Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, interviene con toni duri nel dibattito sulle prossime elezioni regionali in Campania, puntando il dito contro il presidente uscente Vincenzo De Luca e la recente nomina del figlio, l’onorevole Piero De Luca, a coordinatore regionale del Partito Democratico.

In un lungo post sui social, Aliberti ha definito la scelta frutto di una strategia politica del governatore per mantenere il controllo sul partito e sulla formazione delle liste, dei programmi e, in caso di vittoria, della futura giunta. “De Luca è riuscito a imporre la sua linea – scrive –. La Campania si ritrova a dover digerire una pianta di Fico. Tutto è stato reso accettabile pur di restare al comando, ma ai cittadini campani questo potrebbe provocare un mal di pancia che nemmeno un Maalox può curare”.

Le critiche al decennio di governo De Luca

Aliberti, che si definisce espressione di un’area moderata, liberale e repubblicana, ha attaccato la gestione regionale degli ultimi dieci anni, sottolineando diversi punti critici:

Sanità: ritardi nelle visite specialistiche, difficoltà nei servizi di emergenza e viaggi della speranza fuori regione.

Fondi europei: una programmazione che avrebbe penalizzato i piccoli comuni, a differenza del periodo del governo Caldoro con la cosiddetta “accelerazione della spesa”.

Urbanistica: assenza di nuove leggi di pianificazione, con l’ultimo strumento utile per le famiglie, il “Piano Casa”, risalente proprio all’amministrazione Caldoro.

Turismo e sviluppo locale: critiche alla distribuzione dei fondi di coesione destinati a iniziative minori e sagre, anziché a progetti strutturali.

Sanità e incarichi politici: accuse sulla gestione delle ASL e delle nomine di fiducia in vista delle elezioni.

La sfida al centrosinistra

Secondo Aliberti, non è vero che il centrodestra sia privo di candidati: “I temi esistono, sono quelli che i campani hanno vissuto sulla propria pelle in questi anni”. Il sindaco conclude con un messaggio diretto a De Luca: “Hai imposto la tua linea, ma ora dovrai convincere i campani a digerire la tua pianta di Fico. E questa volta sarà molto difficile”.