Salerno, Ruggi d’Aragona sotto accusa: sanzioni, irregolarità e nuove indagini dopo la morte di una paziente

Controlli congiunti dell’Ispettorato del Lavoro di Napoli e dei NAS hanno fatto emergere gravi irregolarità all’interno dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Le verifiche, avviate in seguito a segnalazioni del personale medico e infermieristico, hanno confermato condizioni non idonee negli spazi destinati ai dipendenti, tra cui locali privi di finestre e con climatizzazione guasta, oltre all’utilizzo improprio di ambienti dedicati alla refettazione e alla preparazione dei pazienti.

L’ospedale e il direttore sanitario Walter Longanella sono stati sanzionati: per quest’ultimo è prevista una multa di circa 1.700 euro, mentre l’importo a carico dell’azienda non è ancora noto. Le strutture di pronto soccorso e radiologia risultano inoltre non conformi alle normative vigenti e dovranno essere adeguate da una ditta esterna nei prossimi giorni.

Tra le contestazioni figurano anche anomalie nella gestione delle liste d’attesa: alcune TAC encefalo sarebbero state riservate a personale esterno, sollevando dubbi sull’equità nell’accesso alle prestazioni sanitarie.

Sul fronte organizzativo, il nuovo direttore generale Ciro Verdoliva ha annunciato l’intenzione di rivedere la composizione della squadra antincendio, oggi formata in larga parte da dipendenti non idonei a svolgere attività operative.

Intanto resta alta l’attenzione sull’inchiesta relativa alla morte di Cristina Pagliarulo, 41 anni, deceduta dopo aver atteso oltre 24 ore su una barella al pronto soccorso del Ruggi. Cinque medici rischiano il rinvio a giudizio. La famiglia, che da mesi chiede verità e giustizia, attende di sapere se un intervento tempestivo avrebbe potuto salvarne la vita.

La nuova direzione è chiamata a ricostruire credibilità e fiducia attorno a un ospedale già al centro di numerose contestazioni e visite ispettive negli ultimi anni.