Vico Equense: matrimonio con fumogeni danneggia l’ex cattedrale della Santissima Annunziata

Un matrimonio celebrato con entusiasmo ha rischiato di trasformarsi in un incidente culturale a Vico Equense. Una coppia di 40enni, dopo aver pronunciato il sì nel Comune, ha deciso di festeggiare sul panoramico sagrato dell’ex cattedrale della Santissima Annunziata, considerata alcuni anni fa la chiesa più bella d’Italia.
All’arrivo sul piazzale, gli organizzatori dell’evento hanno acceso fumogeni pirotecnici per le foto e i video di rito. I fumi colorati e gli schizzi provocati dai dispositivi hanno però imbrattato e danneggiato la facciata dell’antico edificio di culto, costruito agli inizi del XIV secolo su un costone roccioso a picco sul mare di circa novanta metri.
Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona hanno permesso alla polizia municipale di Vico Equense di identificare rapidamente la coppia, rintracciata poco dopo in una struttura ricettiva della città. I due dovranno ora rispondere dei reati di esplosione pericolosa e di danneggiamento di un bene storico-artistico.
Spetterà infine al sacerdote della parrocchia dei Santi Ciro e Giovanni, competente sull’ex cattedrale, richiedere il risarcimento dei danni subiti.
L’episodio richiama l’attenzione sulla necessità di rispettare i beni culturali e storici, anche durante momenti di festa, per preservare il patrimonio artistico e architettonico delle nostre città.