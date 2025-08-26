Vico Equense: matrimonio con fumogeni danneggia l’ex cattedrale della Santissima Annunziata

All’arrivo sul piazzale, gli organizzatori dell’evento hanno acceso fumogeni pirotecnici per le foto e i video di rito. I fumi colorati e gli schizzi provocati dai dispositivi hanno però imbrattato e danneggiato la facciata dell’antico edificio di culto.