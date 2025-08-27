Ancora un gesto estremo al ponte della Circumvesuviana di Seiano: vittima un uomo di 61 anni

Ieri mattina è stato ritrovato ai piedi del viadotto il corpo senza vita di un uomo di 61 anni, residente a Vico Equense e originario di Castellammare di Stabia.

SEIANO – Ancora un dramma sul ponte della stazione della Circumvesuviana di Seiano. Ieri mattina è stato ritrovato ai piedi del viadotto il corpo senza vita di un uomo di 61 anni, residente a Vico Equense e originario di Castellammare di Stabia.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia municipale e personale Anas per i rilievi. Le prime ipotesi fanno pensare a un gesto volontario, ma le indagini restano aperte per chiarire la dinamica. Dalle condizioni della salma risulta che la morte non sarebbe avvenuta nelle ultime ore, sebbene non fossero state presentate denunce di scomparsa.

Il ponte della Circumvesuviana di Seiano, già in passato teatro di numerosi suicidi, torna così al centro delle polemiche. Non è mancato l’appello all’onorevole Francesco Emilio Borrelli:

«Ancora un gesto estremo dal ponte della Circumvesuviana di Seiano. Non crede siano necessari interventi urgenti per evitare ulteriori tragedie?»