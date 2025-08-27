Angri. Gennaro Scarlato è il nuovo allenatore grigiorosso

L’Unione Sportiva Angri 1927 ufficializza l’arrivo di Gennaro Scarlato sulla panchina grigiorossa. La società guidata dal presidente Claudio Anellucci compie così un passo decisivo nel nuovo percorso di crescita, affidando la prima squadra a un tecnico di esperienza e grande carisma.

Un tecnico di esperienza

Nato a Napoli nel 1977, Scarlato porta con sé un bagaglio importante di esperienze, sia nel calcio dei grandi che nel settore giovanile. Ha guidato squadre come Frattese e Pompei, costruendosi una solida reputazione anche nei vivai di realtà prestigiose come Salernitana, Benevento e Paganese.

Le parole del presidente Anellucci

Grande entusiasmo traspare nelle dichiarazioni del presidente Anellucci:

> “Gentili tifosi, sono molto soddisfatto nel comunicarvi che Gennaro Scarlato da oggi sarà il Mister in carica dell’Angri Calcio. Nei vari colloqui con lui ho avuto modo di esporgli il nostro progetto, basato sul rinforzamento del settore giovanile, che puntiamo a far diventare il fiore all’occhiello della società.

I giovani sono una risorsa su cui investire a lungo termine e nella figura del mister Scarlato ho riscontrato la possibilità di unire la nostra volontà alla sua preparazione e competenza.

Ringrazio l’agente Vittorio Schettino e il Direttore Generale Alessandro Giorgi per aver reso possibile questa comunione di intenti, che ci porterà con determinazione verso gli obiettivi prefissati.

Il nostro progetto sta prendendo forma e individuare una persona che condividesse la stessa idea di calcio e di futuro era, per me, il tassello più importante da cui ripartire. Stiamo spianando la strada per salire sempre più in alto. Io ci sono!”.

Un progetto di crescita

L’ingaggio di Scarlato rappresenta un segnale chiaro della volontà del club: coniugare risultati sportivi e valorizzazione del vivaio, puntando a un futuro sostenibile e radicato nel territorio. La scelta del nuovo allenatore non è solo tecnica, ma strategica, in linea con l’obiettivo di rendere l’US Angri 1927 un punto di riferimento per professionalità e progettualità.