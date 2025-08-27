Bimbo di 10 mesi in gravi condizioni al Santobono: sospesa la potestà genitoriale anche al padre

È stata sospesa anche al padre la potestà genitoriale del neonato di 10 mesi originario di Vibonati (Salerno), ricoverato da giugno all’ospedale Santobono di Napoli in condizioni disperate. Il piccolo, trasferito d’urgenza in elicottero, è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici per gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple. Attualmente non è in grado di respirare autonomamente.

La madre del bambino e il suo compagno sono indagati nell’ambito di un’inchiesta condotta dai carabinieri di Vibonati, su disposizione della Procura. Già alcune settimane fa, il Tribunale per i Minorenni di Potenza aveva disposto la sospensione della potestà nei confronti della madre; ora il provvedimento è stato esteso anche al padre, un panettiere 32enne di Sapri, che tuttavia non risulta indagato.

Per entrambi i figli della coppia — il neonato e un fratellino di quattro anni — è stato nominato un tutore legale, incaricato di garantire la loro tutela e i loro diritti.

Secondo i medici del Santobono, le lesioni riportate dal piccolo mostrano diversi stadi di guarigione, compatibili con una possibile reiterazione di maltrattamenti. La vicenda ha suscitato profonda indignazione e riacceso il dibattito sulla protezione dei minori e sull’efficacia dei controlli nei contesti familiari più fragili.