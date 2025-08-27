Festa fuori controllo a Sant’Agnello: mille persone in un Lido con capienza massima di 200. Alcolici per minorenni, scattano le denunce

Un evento notturno trasforma un lido in un maxi raduno illegale. Tra gli ospiti sette minorenni con uno scontrino da 800 euro solo di alcolici. Denunciati titolare e amministratore della struttura.

Un dj set con performer da centinaia di migliaia di follower si è trasformato in un caso giudiziario.

I Carabinieri della stazione di Sorrento sono intervenuti nella notte presso uno stabilimento balneare di Marina di Cassano, dove era in corso un evento musicale ben oltre i limiti consentiti.

Nonostante le norme di sicurezza stabilissero una capienza massima di 200 persone, sul solarium del lido si sono radunate circa 1.000 persone.

Un numero quattro volte superiore al consentito, che ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine per gravi violazioni in materia di sicurezza pubblica.

Ma l’irregolarità più preoccupante è emersa durante i controlli: su uno dei tavoli, sette minorenni avevano consumato esclusivamente alcolici, con uno scontrino da quasi 800 euro.

La vendita di bevande alcoliche a minori, oltre ad essere vietata dalla legge, rappresenta un rischio gravissimo per la salute dei giovani coinvolti.

Per il titolare dello stabilimento e l’amministratore dell’attività è scattata la denuncia penale, con l’ipotesi di reati legati alla somministrazione di alcol a minorenni e alla violazione delle norme di pubblica sicurezza.

L’indagine è ora nelle mani dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare anche eventuali sanzioni amministrative e la posizione dei genitori dei minori coinvolti.