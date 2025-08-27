Infarto sul lungomare di Maiori: turista 36enne salvato in extremis

Attimi di paura ieri in Costiera Amalfitana, dove un turista straniero di 36 anni ha accusato un malore mentre passeggiava con alcuni amici sul lungomare di Maiori.
L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasferito d’urgenza in ambulanza al pronto soccorso del presidio “Costa d’Amalfi”. Gli esami hanno confermato che si trattava di un infarto in corso.
Stabilizzato grazie alla terapia farmacologica d’emergenza, è stato poi condotto al campo sportivo di Scala, dove lo attendeva l’eliambulanza del 118 per il trasferimento all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Attualmente è ricoverato nella Torre Cardiologica e, secondo le ultime informazioni, non sarebbe più in pericolo di vita.