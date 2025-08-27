Muore a 38 anni dopo l’incidente sull’A30: schiacciato da un Tir con la sua Punto

È morto all’ospedale di Nocera Inferiore l’uomo di 38 anni di Napoli rimasto gravemente ferito nel tragico incidente stradale avvenuto lo scorso 22 agosto lungo l’A30 Caserta–Salerno

Da
Redazione
-

È morto all’ospedale di Nocera Inferiore l’uomo di 38 anni di Napoli rimasto gravemente ferito nel tragico incidente stradale avvenuto lo scorso 22 agosto lungo l’A30 Caserta–Salerno, nei pressi dello svincolo di Nocera. La sua Fiat Punto era stata travolta e schiacciata da un Tir mentre viaggiava in direzione sud.

Le condizioni del ferito erano apparse da subito disperate, anche per la complessità delle operazioni di soccorso: i Vigili del fuoco avevano impiegato tempo e grande sforzo per estrarlo dall’abitacolo ormai completamente accartocciato.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore