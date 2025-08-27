Napoli, blitz a Mappatella Beach: stretta contro l’abusivismo balneare

Operazione congiunta di Carabinieri e Municipale: tre denunciati, uno legato al clan Strazzullo. Sequestrati ombrelloni, sdraio e denaro contante.

Continuano serrati i controlli lungo il litorale cittadino, con particolare attenzione a Mappatella Beach, storica spiaggia libera nel cuore della città, già affollata da turisti e residenti.

Nelle ultime ore, un’operazione congiunta dei Carabinieri della Compagnia Napoli Centro e della Polizia Municipale ha portato a un nuovo sequestro mirato a contrastare il noleggio abusivo di attrezzature balneari.

Tre le persone denunciate per occupazione abusiva di suolo pubblico e gestione illecita di attività commerciali. Una di loro risulta essere contigua al gruppo criminale Strazzullo, attivo nella zona.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, i soggetti coinvolti gestivano senza alcuna autorizzazione il noleggio di ombrelloni, sedie, sdraio e tavolini in plastica, appropriandosi di un’ampia porzione di spiaggia destinata all’uso pubblico.

Durante il blitz sono stati sequestrati 10 ombrelloni, 60 tra sedie e sdraio, 20 tavolini in plastica e una somma di denaro contante, ritenuta provento dell’attività illecita.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di legalità e presidio del territorio, volto a restituire decoro e sicurezza ai luoghi simbolo dell’estate napoletana.