Napoli, uomo aggredito da baby gang sotto gli occhi dei figli e dell’anziana madre

Una violenza cieca e brutale, consumata in strada e sotto gli occhi di una madre anziana e di due bambini. È quanto accaduto la scorsa notte a Fuorigrotta, quartiere di Napoli, dove un uomo di 47 anni è stato selvaggiamente aggredito da un gruppo di minorenni.

A denunciarlo pubblicamente è Sergio Lomasto, consigliere della Municipalità 10, fratello della vittima: “Un pestaggio senza motivo. Mio fratello è stato colpito con tale ferocia che oggi è ricoverato al Cardarelli con trauma cranico, fratture al volto, lesioni agli occhi e contusioni diffuse. Potevo non avere più un fratello”, come evidenzia l’agenzia ANSA.

L’aggressione si è verificata intorno alle 23, nei pressi dell’abitazione della famiglia. Il tutto si è svolto davanti agli occhi terrorizzati della madre dell’uomo e dei suoi due figli piccoli. “Un episodio che segna profondamente una famiglia – aggiunge Lomasto – mio nipote di 10 anni, da ieri, è sotto shock e non riesce più a parlare”.

Allarme sicurezza a Fuorigrotta: “Le istituzioni non possono più voltarsi dall’altra parte”

Lomasto non è nuovo a denunce sul tema sicurezza nella zona ovest della città. “Da mesi chiedo interventi nell’area antistante lo Stadio Maradona, dove si verificano continue scorribande di auto e moto. Ora la violenza ha colpito direttamente la mia famiglia. Le nostre richieste sono state ignorate, e oggi paghiamo il prezzo di quell’inazione”.

Anche altre voci istituzionali avevano già segnalato situazioni simili. “Solo pochi mesi fa – ricorda Lomasto – la presidente del Consiglio comunale, Enza Amato, aveva denunciato un altro caso simile sempre a Fuorigrotta. Serve un piano educativo e di sicurezza strutturato, non interventi spot”.

Il consigliere denuncia un clima sociale distorto: “I bambini che crescono rispettando le regole si ritrovano spaventati, chiusi in casa. Chi invece delinque domina le strade. Siamo di fronte a una contraddizione inaccettabile: Napoli è oggi simbolo di rilancio culturale e turistico, ma i suoi cittadini vivono come sotto coprifuoco dopo le 21, vittime della violenza giovanile”.

Appello al Prefetto: “Serve un patto educativo e un piano straordinario di sicurezza”

Lomasto lancia un appello forte alle istituzioni: “Non possiamo limitarci a registrare le aggressioni. Serve un piano straordinario di sicurezza e, soprattutto, un patto educativo solido, che restituisca regole, valori e speranza ai giovani. Napoli merita di essere raccontata per la sua bellezza e la sua accoglienza, non per la barbarie di bande minorili che minano la convivenza civile”.