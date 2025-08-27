Nocera Inferiore, De Prisco denuncia: “Forum giovani fermo”

Nocera Inferiore. Il Forum dei Giovani è fermo dal 2004. De Prisco denuncia immobilismo amministrativo e chiede risposte sui tempi di attivazione.

Un regolamento dimenticato

A Nocera Inferiore il Forum dei Giovani continua a restare solo un progetto mai realizzato. Il regolamento istitutivo risale al 19 maggio 2004, quando il Consiglio comunale approvò un documento di 13 articoli, definendolo “l’organismo permanente sulla condizione e le problematiche giovanili”. Quel testo, ancora oggi consultabile sul sito istituzionale.

Gli unici altri riferimenti ufficiali reperibili online risalgono al 2021, ma da allora nulla si è mosso: nessuna convocazione, nessuna elezione, nessun atto successivo. Il Forum resta fermo, privando i ragazzi della città di uno spazio istituzionale di confronto e partecipazione.

La denuncia di Giuseppe De Prisco

A denunciare la situazione è Giuseppe De Prisco, responsabile del Dipartimento Politiche Giovanili di Fratelli d’Italia a Nocera Inferiore. “È inaccettabile – ha dichiarato – che in una città viva e popolosa come la nostra non si sia riusciti a dare vita al Forum, uno strumento che in tanti altri comuni funziona e produce risultati concreti. Tenerlo fermo significa togliere ai giovani la possibilità di essere protagonisti della vita pubblica”.

Secondo De Prisco, il Forum non è un semplice organo consultivo ma un laboratorio di idee su cultura, sport, formazione, lavoro e tempo libero.

Approfondimenti su www.sestante.tv

Un appello all’amministrazione

Il giovane dirigente chiede all’amministrazione risposte immediate e tempi chiari: “A che punto è l’iter? Perché dopo oltre tre anni non si è ancora provveduto a indire le elezioni? Quando i giovani di Nocera potranno finalmente avere un luogo istituzionale dove confrontarsi?”.

Domande che non arrivano solo dal partito, ma dagli stessi ragazzi che da tempo chiedono un’opportunità di partecipazione attiva.

Il rischio di una promessa mancata

“Il Comune non può più tacere – conclude De Prisco –. È tempo di assumersi responsabilità concrete. Senza i giovani non c’è crescita né sviluppo. Il futuro di Nocera passa attraverso la loro partecipazione”.

Il rischio, sottolinea, è che il Forum dei Giovani resti l’ennesima promessa disattesa, un’occasione mancata di dialogo e innovazione. Esperienze simili, già attive in diversi comuni campani e consultabili sul portale della Regione Campania.

Angri. Maltempo e allagamenti: e la papera non galleggia…