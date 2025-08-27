Parkour tra i tetti di Secondigliano: catturato latitante dopo 195 giorni di fuga

F. G., 37 anni, ricercato per estorsione e danneggiamento, ha tentato l’ultima fuga acrobatica sui tetti prima di essere bloccato dai Carabinieri

Dopo quasi 200 giorni di latitanza, si è conclusa con un arresto spettacolare la fuga di F. G., 37enne originario di Sant’Anastasia.

L’uomo era sfuggito alla giustizia all’inizio dell’anno, violando la misura della detenzione domiciliare e rendendosi irreperibile per oltre sei mesi.

Su di lui pendevano due ordinanze di custodia cautelare emesse dalle procure di Salerno e Nola, per i reati di estorsione aggravata e danneggiamento, commessi nel 2023.

A localizzarlo sono stati i Carabinieri della Stazione di Sant’Anastasia, con il supporto dei colleghi di zona, che hanno scoperto il suo nascondiglio in un’abitazione di Secondigliano, dove si rifugiava presso una conoscente.

Alla vista dei militari che circondavano lo stabile, l’uomo ha tentato l’ultima carta: la fuga sui tetti. In un’azione tanto spettacolare quanto disperata, il 37enne si è lanciato da un edificio all’altro, esibendosi in un improvvisato parkour tra i solai delle palazzine circostanti. Ma la manovra non è bastata a seminare le forze dell’ordine: la zona era già presidiata su ogni lato.

Bloccato dopo pochi minuti e messo in sicurezza, il fuggitivo è stato arrestato e trasferito immediatamente in carcere, dove dovrà finalmente rispondere delle gravi accuse a suo carico.