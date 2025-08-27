Salerno, il 3 settembre riapre la Metropolitana Leggera

Il 3 settembre 2025 segnerà una data cruciale per la mobilità dell’area salernitana: riapre la Metropolitana Leggera di Salerno, dopo otto mesi di stop dovuti a importanti lavori infrastrutturali che hanno interrotto i collegamenti tra Salerno e Arechi e tra Salerno e Mercato San Severino.

Il 3 settembre 2025 segnerà una data cruciale per la mobilità dell’area salernitana: riapre la Metropolitana Leggera di Salerno, dopo otto mesi di stop dovuti a importanti lavori infrastrutturali che hanno interrotto i collegamenti tra Salerno e Arechi e tra Salerno e Mercato San Severino.

L’intervento, avviato lo scorso 1° febbraio, ha previsto l’estensione del sottopasso pedonale fino al binario 8, ora dedicato al traffico commerciale, aumentando così la capacità operativa della stazione centrale e migliorando la fluidità del traffico ferroviario. Contestualmente, la rimozione del segnale di protezione di Torrione contribuirà a ridurre i tempi di percorrenza.

Questa prima fase rientra in una strategia più ampia: entro i prossimi due anni è previsto il prolungamento della linea fino all’aeroporto “Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento”, con l’obiettivo di costruire un sistema integrato gomma-ferro capace di connettere pendolari, studenti, lavoratori e turisti ai principali nodi della mobilità del territorio.

I benefici attesi sono molteplici:

meno traffico e inquinamento, grazie alla riduzione dell’uso dell’auto privata;

un sostegno all’economia locale, con tempi e costi di spostamento più contenuti;

una mobilità più inclusiva, grazie a infrastrutture moderne e accessibili anche per le persone con ridotta mobilità.

Soddisfazione è stata espressa dalla Fit Cisl. «La riapertura della metropolitana salernitana – dichiara il segretario provinciale con delega alla mobilità ferroviaria, Domenico Somma – rappresenta un’opera fondamentale che rafforza il trasporto pubblico locale e promuove scelte di mobilità sostenibile. L’estensione verso l’aeroporto e l’università di Lancusi è un passo concreto verso un sistema moderno, integrato e al servizio del territorio. Continueremo a vigilare affinché lo sviluppo infrastrutturale vada di pari passo con qualità del lavoro, diritti e centralità del servizio pubblico».

Foto: Vincenzo Napoli