San Valentino Torio: ecco i nuovi mezzi della polizia locale

Un finanziamento per la sicurezza

Sicurezza cittadina per ‘l Comune di San Valentino Torio. L’ente ha ottenuto un contributo di 29.050 euro dalla Regione Campania per l’acquisto di una nuova Jeep Compass destinata alla Polizia Locale. L’investimento rientra nel bando regionale in materia di sicurezza urbana e rappresenta un passo in avanti per potenziare il parco mezzi comunale.

Un supporto agli agenti

La nuova vettura sarà a disposizione degli agenti della Polizia Locale, che ogni giorno operano per garantire sicurezza e benessere alla comunità. Uno strumento che consentirà di svolgere il lavoro in maniera più rapida ed efficace, anche in situazioni di emergenza.

L’impegno delle istituzioni locali

“Altra buona notizia per potenziare il parco mezzi della Polizia Locale e migliorare i servizi per ordine pubblico e sicurezza – ha dichiarato il sindaco Michele Strianese –. Ringrazio il consigliere delegato alla Sicurezza e Polizia Locale Ernesto Velardo e il Comandante della Polizia Giovanni De Caro per l’impegno profuso”.

Un investimento per la comunità

L’acquisto della Jeep Compass conferma la volontà dell’amministrazione comunale di investire in strumenti moderni e adeguati a supporto delle forze di polizia. Un segnale concreto di attenzione verso i cittadini, che potranno contare su un servizio sempre più efficiente.

