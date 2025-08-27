Sant’Antonio Abate, il Parco Padre C. Coppola pronto a una nuova vita: in arrivo giochi, aree ristoro e spazi per famiglie

Nei giorni scorsi si sono conclusi positivamente i controlli per l’affidamento della nuova gestione del parco naturale, che sarà valorizzato dal nuovo team per i prossimi sette anni.

Il Parco Padre C. Coppola di Sant’Antonio Abate è pronto a cambiare volto. Ad annunciarlo è stata il sindaco Ilaria Abagnale, che attraverso i suoi canali ufficiali ha comunicato l’avvio di un vero e proprio progetto di rigenerazione destinato a trasformare uno dei luoghi più amati e frequentati del paese.

Nei giorni scorsi si sono conclusi positivamente i controlli per l’affidamento della nuova gestione del parco naturale, che sarà valorizzato dal nuovo team per i prossimi sette anni. “Ci saranno grandi novità – ha dichiarato Abagnale – perché vogliamo un parco accogliente, sicuro e pensato soprattutto per famiglie e bambini”.

Le novità in arrivo

Il progetto prevede una serie di interventi concreti:

Nuove giostre e aree gioco moderne;

Pavimentazione colorata in gomma colata nell’unica zona ancora sprovvista, come richiesto espressamente nel bando di gara;

Un nuovo chiosco con forma ottagonale, dal design rinnovato, che diventerà punto ristoro ben visibile da ogni lato del parco;

Pedana e arredi rinnovati, con colori studiati per armonizzarsi con l’ambiente circostante;

Zona picnic riqualificata con panchine, aiuole curate e nuovi punti luce;

Spazi dedicati alla musica e all’intrattenimento, per rendere il parco un luogo da vivere anche nelle ore serali.

Un ringraziamento al passato, uno sguardo al futuro

Il sindaco ha voluto ringraziare chi ha gestito finora il Parco Padre C. Coppola e ha rivolto un in bocca al lupo al nuovo gruppo che ne prenderà in carico la valorizzazione: “Siamo fiduciosi – ha aggiunto – che questo spazio pubblico potrà essere vissuto da tutti in modo sereno e sicuro, con quel pizzico di bellezza in più che renderà ancora più piacevole trascorrere il tempo a Sant’Antonio Abate”.

Il progetto segna un passo importante nella direzione della cura del verde pubblico e della qualità della vita cittadina, trasformando il parco in un vero punto di riferimento per l’intera comunità.