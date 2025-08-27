Sant’Egidio Del Monte Albino. Manutenzione scuole chiusa per ferie

Scuole fantasma e Comune in ferie perpetue

Le scuole riaprono, ma a Sant’Egidio del Monte Albino tutti stanno ancora al mare. Qui, mentre i ragazzi si preparano a tornare tra i banchi, i plessi scolastici restano ancora in attesa degli operai comunali, ancora senza ordini per la protratta vacanza agostana dell’amministrazione di Antonio La Mura. Il grande assente dell’estate? La manutenzione ordinaria.

Un Comune chiuso per ferie

Né lavori pubblici né manutenzione ordinaria. In città sembra resta ancora tutto sospeso, come se il Comune fosse “chiuso per ferie”. Il sindaco Antonio La Mura, definito “suggestivo pro tempore” dai cittadini più pungenti, non dà risposte né indica tempi come da usuale protocollo comunicativo. Le frazioni – da Orta Loreto a San Lorenzo, fino al capoluogo – appaiono come cartoline sbiadite di una città amministrata con leggerezza.

Strutture scolastiche dimenticate

Le scuole restano fuori dai radar della giunta, che non ha mai messo in campo una programmazione pertinente sugli interventi strutturali. Pare certo che qualcuno in Comune sembra più interessato alle strutture sportive, magari con qualche “retropensiero”. Intanto, studenti e famiglie attendono, mentre le aule rischiano di aprirsi senza neppure i minimi lavori di mantenimento.

Sport e passerelle

La fotografia è impietosa: a Sant’Egidio si consumano eventi di sport e di passerelle, ma non si cura la scuola, cuore di una comunità. Un Comune che si dichiara moderno e vicino alle famiglie, ma che lascia i plessi scolastici ancora senza manutenzione, si condanna da solo. Le aule vuote d’agosto e senza interventi rischiano di restare piene di problemi a settembre. C’era il tempo ora si fa la corsa a rincorrerlo. Male La Mura molto male.

