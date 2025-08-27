Sarno, paura in centro: gemelli accoltellati, è caccia all’aggressore

Momenti di paura questa mattina a Sarno, in pieno centro. Due giovani extracomunitari, fratelli gemelli, sono stati accoltellati poco dopo le 9:30.

Alcuni passanti li hanno notati in via Roma, nei pressi del passaggio a livello, con il volto insanguinato e hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato, guidati dal commissario Pio D’Amico, insieme al personale del 118 che ha soccorso i feriti e li ha trasportati d’urgenza in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati aggrediti in un capannone da un connazionale che, subito dopo, è riuscito a far perdere le proprie tracce. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accoltellamento.

Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili e non si esclude l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza della zona. Intanto, è caccia all’aggressore.