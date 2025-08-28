Angri. Barba: “politiche sociali al palo da dieci anni”

Politiche sociali ferme al palo
Le politiche sociali di Angri sono in una situazione di stallo. A denunciarlo è la consigliera comunale di Progettiamo Angri, Caterina Barba, che punta il dito contro l’assessore Maria D’Aniello.
Secondo Barba, mancherebbero all’assessore le basi per programmare interventi efficaci e, dopo dieci anni di attività, il quadro appare immobile, privo di cambiamenti significativi.
Comunità Sensibile sotto osservazione
Le critiche si estendono anche alla società consortile Comunità Sensibile, da tempo al centro del dibattito politico locale e oggetto di valutazioni critiche sul suo operato.
Una posizione politica “borderline”
La consigliera evidenzia inoltre le ambiguità della posizione politica dell’assessore D’Aniello, che definisce “borderline”, oscillante tra centrodestra e centrosinistra. Una condizione che, in vista delle prossime elezioni regionali, secondo Barba equivale a “tenere due piedi in una scarpa”.
Critiche anche su giovani e commercio
Infine, Barba annuncia nuove uscite pubbliche per contestare la gestione delle politiche giovanili e del commercio, ambiti che considera altrettanto carenti e privi di programmazione.