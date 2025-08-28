Angri, chiusura temporanea di Corso Italia per lavori di riqualificazione

Lo stop alla circolazione sarà in vigore dalle ore 06:00 alle ore 19:00 per consentire i lavori di getto del solaio del Comparto 1, nell’ambito del più ampio intervento di riqualificazione urbana sostenibile che sta interessando l’area comunale di Corso Italia.

ANGRI. Giornata di lavori in vista per Corso Italia. Il sindaco Cosimo Ferraioli ha annunciato che oggi, giovedì 28 agosto 2025, sarà istituito il divieto temporaneo di transito nel tratto compreso tra via Cristoforo Colombo e via Cervinia.

Lo stop alla circolazione sarà in vigore dalle ore 06:00 alle ore 19:00 per consentire i lavori di getto del solaio del Comparto 1, nell’ambito del più ampio intervento di riqualificazione urbana sostenibile che sta interessando l’area comunale di Corso Italia.

Il primo cittadino ha invitato i residenti e gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica stradale e a pianificare per tempo i propri spostamenti: “Organizzatevi in anticipo in caso di necessità – ha dichiarato Ferraioli – per ridurre al minimo i disagi”.

L’intervento rappresenta un ulteriore passo verso la trasformazione di Corso Italia, destinata a diventare un’area urbana più moderna e funzionale.